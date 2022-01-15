Haaland: 'Hemen karar vermem için baskı var'

Dortmund'un genç yıldızı Erling Haaland, Freiburg maçı sonrası yaptığı açıklamada ilk kez transferiyle ilgili konuştu.



Özellikle Real Madrid, Barcelona, Manchester United, PSG gibi dev kulüplere transferi gündemde olan Haaland yaptığı açıklamada, "Gelecek sezon hangi takımda olacağıma karar vermem konusunda Dortmund tarafından baskı görüyorum. Onlar bir an önce karar vermemi istiyor, muhtemelen artık karar vermeliyim. Şu ana kadar kulübe olan saygımdan dolayı hiç konuşmadım. Ben sadece futbol oynamak istiyorum" açıklamasını yaptı.



Haaland 2024 yılına kadar sözleşmesi olmasına rağmen sezon sonunda 75 milyon euro bonservis bedeline serbest kalacak.



WATZKE'DEN AÇIKLAMA



Haaland'ın transfer sözlerine Dortmund CEO'su Watzke'den jet açıklama geldi. Watzke Haaland'ın transfer durumuyla ilgili, "O normal bir insan, bu konuda bizim için herhangi bir problem yok. Erling bizim durumumuzu da anlamalı. Plan yapmak için Mayıs sonunu beklememeliyiz" sözlerini kullandı.





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