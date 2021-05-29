Haaland: 'Dortmund'da büyüdüm, geliştim'

Dortmund'un Norveçli genç yıldızı Erling Haaland, gelişimi ve transfer söylentileriyle ilgili konuştu.



Alman ekibinde sözleşmesi olduğunu vurgulayan Haaland, "Birkaç yıl daha kontratım var. Dortmund'un beni bırakmak istememesi normal" dedi.



Bundesliga'da geliştiğini söyleyen genç oyuncu, "Dortmund'da büyüdüm ve hızlandım. Dortmund'a geldiğimde 86 kiloydum ve şimdi 94 kiloydum. 1,5 yılda yaklaşık 8,5 kilo aldım. Şu anda tamamen farklı bir oyuncuyum" ifadelerini kullandı.



"ŞAMPİYONLAR LİGİ RAHATLATTI"



Şampiyonlar Ligi'ne gittikleri için mutlu olduklarını söyleyen Norveçli oyuncu, "Dortmund'da ilk büyük kupamı kazandım, daha fazla kupa kazanmak istiyorum. Şampiyonlar Ligi'nin büyük bir hayranıyım ve katılım hakkı elde ettiğimiz için büyük rahatlama hissettim" diye konuştu.



20 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon 41 maçta 42 gol atarak harika bir performans sergiledi.



