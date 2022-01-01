Haaland'dan Marbella'da transfer açıklaması!

Borussia Dortmund'da forma giyen ve hangi takıma transfer olacağı büyük bir merak konusu olan Erling Haaland için transfer iddiası geldi.



AS'ta çıkan habere göre; İspanya'nın Marbella şehrinde tatil yapan Norveçli golcünün, kendisini tanıyan ve transfer hakkında soru soran taraftarlara "İspanya'da oynayacağım" dediği yer aldı.



Bu sezon 19 gol atan genç yıldızın adı İspanya'dan Real Madrid ve Barcelona ile anılıyor.





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