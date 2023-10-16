Haaland'dan ilginç istatistik! Tek başına bir takım

Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, bu sezon Premier Lig'de Luton Town ile aynı sayıda şut çekerken, Luton Town'dan iki gol daha fazla atmayı başardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Haaland'dan ilginç istatistik! Tek başına bir takım
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16 Ekim 2023 20:45
Manchester City ile rekorlara doymayan adam Erling Haaland, ilginç bir istatistiğe daha imza atmayı başardı. 

Norveçli golcü, bu sezon rakip kaleye 18 şut göndererek Premier Lig takımlarından Luton Town ile aynı şut sayısına ulaştı.

LUTON TOWN'I GEÇTİ 

Luton Town, rakip kaleye çektiği 18 isabetli şutta 6 gol kaydederken, Haaland, Luton Town'ı geçerek rakip fileleri 8 kez salladı. 

SEZON İSTATİSTİKLERİ 

Manchester City'de ikinci sezonunu geçiren Haaland, bu sezon 12 karşılaşmada 8 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. 

 

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