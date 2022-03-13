Haaland'dan City'ye veto! La Liga'yı istiyor!

Borussia Dortmund'un yıldız golcüsü Erling Haaland'ın Manchester City'nin yüksek teklifine rağmen Real Madrid ya da Barcelona'da oynamak istediği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Haaland'dan City'ye veto! La Liga'yı istiyor!
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13 Mart 2022 18:18
Avrupa devlerinin gözdesi haline gelen Erling Haaland için flaş bir iddia geldi.

Diario Sport'a göre, Borussia Dortmund'un genç yıldızının Real Madrid ve ya Barcelona'da oynamak istediği belirtildi.

Haberde Norveçli oyuncunun, Manchester City'nin, İspanyol devlerinden daha yüksek bir ücret teklif etmesine rağmen İspanya'da oynamaya kararlı olduğu ifade edildi.

Haaland'ın ailesinin, oyuncunun İngiliz kulübüne transfer olmasını istediği belirtilirken, Norveçli yıldızın henüz geleceğiyle ilgili nihai kararını vermediği kaydedildi.

21 yaşındaki oyuncu bu sezon Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 20 maçta, 23 gol ve 5 asist yapma başarısı gösterdi.

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