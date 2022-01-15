Haaland coştu! Dortmund, Freiburg'u devirdi!

Almanya Bundesliga 19. hafta mücadelesinde Borussia Dortmund, sahasında Freiburg'u 5-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Haaland coştu! Dortmund, Freiburg'u devirdi!
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15 Ocak 2022 00:25
Almanya Bundesliga 19. hafta mücadelesinde Borussia Dortmund, sahasında Freiburg ile karşılaştı.

Sıgnal-Iduna-Park'ta oynanan mücadeleyi Dortmund, 5-1 kazandı.

Dortmund'a galibiyeti getiren golleri, 14 ve 29. dakikalarda Thomas Meunier, 45+1 ve 75. dakikalarda Erling Haaland ve 86. dakikada Mahmoud Dahoud kaydetti. Freiburg'un tek golü 61. dakikada Erdemin Demirovic'ten geldi.

Dortmund bu sonuçla puanını 40'a çıkartırken, Freiburg 30 puanda kaldı.

Dortmund ligin 20. haftasında Hoffenheim deplasmanına gidecek. Freiburg ise Stuttgart'ı konuk edecek.
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