'Haaland, bir milyar euro'ya transfer olacak'

Manchester City'de forma giyen Erling Haaland için menajeri Rafaela Pimenta'dan açıklama geldi.



Pimenta, Haaland'ın transfer pazarındaki değerine yanıt veren Pimenta, "Bir milyar. Bir futbolcu olarak, değerini, imajının değerini, sponsorların toplam katkısını eklerseniz, o zaman kesinlikle Haaland'ın değeri bir milyar euro olacaktır" dedi.



Pimenta, ayrıca, "Erling, yaklaşık bir milyar euro'ya transfer olacak ilk oyuncu olacak" ifadelerini kullandı.



Haaland'ın serbest kalma maddesi olup olmadığı yönünde soru yöneltilen Rafaela Pimenta, "Haaland için serbest kalma maddesi mi? Bu konuda yorum yapamam. Haaland'ın babası bir sırdır" diye konuştu.



Manchester City ile yeni bir anlaşmanın sorulması üzerine Pimenta, "Umarım olur. Bugün görüşmek isterlerse mutlu oluruz. Neden olmasın?" cevabını verdi.





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