Haaland bildiğimiz gibi sezona başladı

Dortmund'un ilk resmi maçı olan Almanya Kupası 1. Turu'nda Erling Haaland, yaptığı hat-trick'le takımına turu getirdi.

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Haaland bildiğimiz gibi sezona başladı
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08 Ağustos 2021 00:20
Borussia Dortmund, Almanya Kupası 1. Turu'nda 3. Lig ekibi Wiesbaden'la karşı karşıya geldi.

BRITA-Arena'da oynanan karşılaşmayı Dortmund 3-0 kazandı ve bir üst tura yükselen taraf oldu.

Dortmund'un Norveçli yıldızı Erling Haaland, maçta attığı 3 golle takımına galibiyeti getiren isim olmayı başardı. 26, 31. dakikada penaltıdan ve 51. dakikada olmak üzere 3 gol atan Haaland böylece sezona da flaş bir giriş yapmış oldu.


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