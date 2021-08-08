Haaland bildiğimiz gibi sezona başladı

Borussia Dortmund, Almanya Kupası 1. Turu'nda 3. Lig ekibi Wiesbaden'la karşı karşıya geldi.



BRITA-Arena'da oynanan karşılaşmayı Dortmund 3-0 kazandı ve bir üst tura yükselen taraf oldu.



Dortmund'un Norveçli yıldızı Erling Haaland, maçta attığı 3 golle takımına galibiyeti getiren isim olmayı başardı. 26, 31. dakikada penaltıdan ve 51. dakikada olmak üzere 3 gol atan Haaland böylece sezona da flaş bir giriş yapmış oldu.



