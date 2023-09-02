Haaland: "Attığımız gol ofsayttı"

Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, Fulham maçı sonrası flaş bir itirafta bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Haaland: 'Attığımız gol ofsayttı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Eylül 2023 21:04
Son güncelleme 02 Eylül 2023 21:07
Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, Fulham maçı sonrası flaş bir itiraf yaptı.

Erling Haaland yaptığı açıklamada, "Fulham'a attığımız ikinci gol sanırım ofsayttı. Üzgünüm, onların yerinde olsaydım çok kızardım." ifadelerini kullandı.

Fulhamlı futbolcular, Manchester City adına ikinci golü kaydeden Ake'nin pozisyonunda Akanji'nin kalecinin görüş açısını kapattığı itirazında bulunmuştu ancak hakem golü geçerli saymıştı.

City, sahasında Haaland'ın hat-trick yaptığı maçta Fulham'ı 5-1 mağlup etti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery