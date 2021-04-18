Haaland atıyor, Dortmund kazanıyor!

Almanya Bundesliga'da 29. hafta karşılaşmasında Borussia Dortmund, Werder Bremen'i ağırladı.Signal Iduna Park'ta oynanan müsabaka, Borussia Dortmund'un 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Reyna, 34. (p) ile 38. dakikalara Erling Haaland ve 87. dakikada Hummels attı. Werder Bremen'in tek sayısını ise 14. dakikada Rashica kaydetti.Bu sonucun ardından üst üste 2. kez kazanan Dortmund, 49 puanla 5. sırada yer aldı. Son 5 maçını kaybeden Bremen ise 30 puanla 13. sırada yer buldu.Borussia Dortmund, gelecek hafta Union Berlin'i ağırlayacak. Bremen ise Mainz'ı konuk edecek.