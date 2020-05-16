Haak'tan sağlık çalışanına teşekkür

VakıfBank'ın yıldızı Isabelle Haak, ismini koruyucu ekipmanına yazan sağlık çalışanına teşekkür etti.

Haber; Basın Bülteni
Haak'tan sağlık çalışanına teşekkür
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16 Mayıs 2020 16:53
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın İsveçli pasör çaprazı Isabelle Haak, koruyucu ekipmanının arkasına 'Haak' yazan sağlık görevlisi Gökhan Yılmaz'a video mesaj gönderdi.

Gökhan Yılmaz'a teşekkür eden VakıfBank'ın yıldızı, "Fotoğrafın için teşekkür ediyorum. Türkiye'ye dönünce imzalı formamı göndereceğime söz veriyorum. Sana ve tüm sağlık çalışanlarına tüm yaptıklarınız için teşekkür etmek istiyorum. Lütfen dikkatli olun" dedi.



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