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H-O-R-S-E yarışmasına katılacaklar arasında CP3, LaVine ve Young var!

NBA oyuncuları arasında düzenlenecek H-O-R-S-E yarışmasına katılacak bazı oyuncuların belli olduğu açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
NBA oyuncuları arasında düzenlenecek H-O-R-S-E yarışmasına katılacak bazı oyuncuların belli olduğu açıklandı.

ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, yarışmaya katılacak oyuncular arasında Oklahoma City Thunder yıldızı Chris Paul, Atlanta Hawks yıldızı Trae Young ve Chicago Bulls yıldızı Zach LaVine bulunuyor.

Bazı WNBA oyuncuları ve eski NBA oyuncularının da, ESPN'de yayınlanacak olan etkinliğe katılacakları bildirildi.

Wojnarowski ilk olarak oyuncuların koronavirüs nedeniyle ligin şu anki askıya alınması sırasında, izole bir şekilde farklı spor salonlarında H-O-R-S-E yarışması düzenleyebileceklerini bildirmişti.

Bir H-O-R-S-E oyununda, oyuncular birbirlerinin atış şekilleriyle eşleşmeye çalışırlar ve bu etkinliğin, farklı yerlerde yapıldığı sürece bir problem olmayacağı düşünülüyor.

LaVine iki kez Smaç Yarışması şampiyonu olmuştu ve bu smaçlardan bazılarını tekrarlayarak etkinliği kolayca kazanabilir. Öte yandan Young, kariyerinde bir NBA maçında hiç smaç basmadı.

Yarışmanın, lig askıya alınmışken hayranlara izleyecekleri bir şey vermekle kalmayıp, aynı zamanda katılanlar için biraz eğlence sağlayacağı düşünülüyor.


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