GZT Giresunsporlu Traore ve Doukara'ya milli davet

GZT Giresunspor'da, futbolcular Hamidou Traore ve Souleymane Doukara'nın ülkelerinin milli takımlarına davet edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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GZT Giresunsporlu Traore ve Doukara'ya milli davet
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27 Aralık 2021 17:22
Souleymane Doukara
Souleymane Doukara
Giresunspor
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'da, futbolcular Hamidou Traore ve Souleymane Doukara'nın ülkelerinin milli takımlarına davet edildikleri bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Kamerun'da 9 Ocak-6 Şubat'ta yapılacak 33. Afrika Uluslar Kupası maçları için Hamidou Traore'nin Mali, Souleymane Doukara'nın ise Moritanya'nın milli takım kadrosunda mücadele edeceği belirtildi.

Açıklamada, iki oyuncuya da başarı dilendi.


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