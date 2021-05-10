GZT Giresunspor Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan: "44 yıllık hayalimiz gerçeğe dönüştü"

Süper Lig'e doğrudan yükselme hakkı elde eden GZT Giresunspor'da, kulüp yönetim kurulu üyesi Ercan Ayhan, 44 yıllık hayallerinin gerçeğe dönüştüğünü söyledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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GZT Giresunspor Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan: '44 yıllık hayalimiz gerçeğe dönüştü'
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10 Mayıs 2021 15:07
TFF 1. Lig'in normal sezonunu ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e doğrudan yükselme hakkı elde eden GZT Giresunspor'da, kulüp yönetim kurulu üyesi Ercan Ayhan, 44 yıllık hayallerinin gerçeğe dönüştüğünü belirterek, "Tüm Giresunlular olarak bunun mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz." dedi.

Ayhan, AA muhabirine, dün akşam sezonun maçında deplasmanda Tuzlaspor'u 2-1 mağlup ettiklerini ve ligi 70 puanla ikinci sırada tamamladıklarını anımsattı.

Ayhan, 34 haftalık zorlu sürecin sonunda Süper Lig hedeflerine ulaştıklarını belirterek, bu başarıyı yurt içi ve yurt dışında yaşayan Giresunlulara armağan ettiklerini söyledi.

Verdikleri mücadeleyle bir üst lige yükselmeyi hak ettiklerini dile getiren Ayhan, şunları kaydetti:

"Yönetim kurulumuz, teknik heyetimiz ve oyuncularımız bu başarıya inanmıştı. Hiç de kolay olmadı. Son ana kadar mücadele ettik. Ama Allah'a şükürler olsun ki hedefimize ulaştık, verdiğimiz mücadelenin karşılığını aldık. Giresunspor olarak bu sonucu hak ettik. 44 yıllık hayalimiz gerçeğe dönüştü. Tüm Giresunlular olarak bunun mutluğunu ve gururunu yaşıyoruz."

Ercan Ayhan, gelecek sezonlarda daha başarılı sonuçlara imza atarak Giresunlulara daha büyük mutluluklar yaşatmayı istediklerini sözlerine ekledi.

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