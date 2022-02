GZT Giresunspor'un kümede kalma hesapları!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un kulüp basın sözcüsü Halil İbrahim Önal, kulüp gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.



Önal, AA muhabirine, ligin ilk yarısının başında yaşadıkları düşüşün benzerini tekrarladıklarını belirtti.



Fikstürün verdiği zorluğa işaret eden Önal, "İlk yarıda ilk 7 maçta 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik almıştık. Göztepe maçından sonra yukarı doğru bir ivmemiz vardı, yükselişe geçmiştik. Aynı şeyleri yaşayacağımızı biliyorduk. Galatasaray galibiyeti ve Trabzonspor beraberliğiyle ikinci yarıya artı 4 puanla başladık." dedi.



Önal, alınan mağlubiyetlerle şehirde moral bozukluğu oluştuğunu ifade ederek, "Yani her zaman yaşanan şeyler. Geçen yıl başlangıçta 'Takım düşecek' söylemleri oldu. Mağlubiyetler peş peşe geldiğinde bu tarz durumlar yaşanabiliyor. Bunlar normal. Tabii taraftarlarımız takımlarına sevgiyle bağlı. Yaşanan mağlubiyetlerin ardından bu tarz üzücü durumlar yaşanabiliyor, bu tarz tepkiler alabiliyoruz. Bunlar şu an çok normal. Verilen tepkilere de saygı duyuyoruz." ifadelerini kullandı.



Ara transfer döneminde kadroya takviyeler yaptıklarını vurgulayan Önal, "Ara transferde şanssız bir durum da yaşadık. Jean Pyerre'i transfer ettik, sonrasında testislerinde bir tümör olduğu anlaşıldı. Sağlık olsun, sonuç itibarıyla bir sporcunun hayatı bizim yapacağımız transferden daha önemli." diye konuştu.



Daha sonra iki önemli futbolcu Muhammed Gümüşkaya ve Chiquinho'yu transfer ettiklerini kaydeden Önal, "Tabii takıma santrfor katamadık. Almamız gerekiyordu. Younousse Sankhare konusu vardı. Yabancı kuralından dolayı kedisini o zaman gönderemedik, yabancıya ağırlık veremedik. Yerlilerde zaten biliyorsunuz çok sayıda futbolcu yok. Hele ki ara transfer döneminde bulmak çok zor. Santrfor alamadık ama aldığımız iki oyuncu da bizim için iyi transferler." açıklamasını yaptı.



Halil İbrahim Önal, Giresunspor'un iyi bir takım olduğunu belirterek, hiçbir takıma farklı kaybetmediklerini, daha başarılı bir performansla yola devam edeceklerini dile getirdi.



"Takımımıza güveniyorum"



İlk yarıda 22 puan topladıklarını anımsatan Önal, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Performansımızı biraz daha yükseltirsek, 50 puanı yakalarız diye düşünüyorduk ama bizi ligde tutacak olan puan da 40-42 civarında. Bizim önceliğimiz ligde kalabilmek. Göztepe maçından itibaren peş peşe galibiyetler almak istiyoruz. Tüm planlarımız buna yoğunlaşmış durumda. İnşallah önümüzdeki maçtan itibaren galibiyet bizim için olmazsa olmaz. İlk yarıda bunu yaptık, ikinci yarıda da yapabiliriz. Ben takımımıza güveniyorum. Zayıf bir takım değiliz. Ben inanıyorum, başarmanın yarısı da inanmaktır. İnanacağız, üstesinden geleceğiz."



Önal, taraftarlarına seslenerek, "Taraftarımız bizim başımızın tacı. Taraftar olmadan bu takım olmaz. Giresunspor'un taraftarı her şeyden önce gelir. Ben bir yönetici olarak her zaman sonuna kadar taraftarlara saygı duyuyorum. Bizi özellikle son 5-6 haftadır ciddi oranda destekliyorlar. Bu desteklerini bizden esirgemesinler." diyerek sözlerini tamamladı.





