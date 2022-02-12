GZT Giresunspor - Fenerbahçe: Muhtemel 11

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, GZT Giresunspor'a konuk olacak.



Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Hakem Zorbay Küçük'ün yöneteceği karşılaşma



Ligde oynadığı 24 karşılaşmada 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, hanesine 37 puan yazdırdı. Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta bir galibiyet alabilen sarı-lacivertli takım, haftaya 6. sırada girdi.



Yaptığı müsabakaların 7'sini kazanan, 5'inde berabere kalan ve 12'sinden mağlup ayrılan GZT Giresunpor ise 26 puanla 16. basamakta yer aldı.



İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.



İki takımın eksikleri



GZT Giresunspor'da sakatlığı bulanan Hayrullah Bilazer, tedavi süreci devam eden Erol Can Akdağ ve kadro dışı bırakılan Sankhare, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.



Fenerbahçe'de Filip Novak, Mesut Özil, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci ve kart cezalısı Miguel Crespo maç kadrosunda yer almadı.



Muhtemel 11'ler



Giresunspor

Okan, Zeki, Diarra, Perez, Aziz, Traore, Pelupessy, Diabate, Chiquinho, Sergio, Balde



Fenerbahçe

Altay, Ferdi, Szalai, Kim, Nazım, Zajc, Sosa, Valencia, Mert Hakan, Osayi, Serdar



Ferdi ceza sınırında



Sarı-lacivertli takımda Ferdi Kadıoğlu ise Giresunspor müsabakası öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ferdi, kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 26. haftada oynanacak Atakaş Hatayspor karşılaşmasında görev yapamayacak.



Altay Bayındır dönüyor



Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen kaleci Altay Bayındır'ın yarın kadroda yer alması bekleniyor.



Ligin 11. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor müsabakasında yaşadığı sakatlık nedeniyle omzundan operasyon geçiren 23 yaşındaki file bekçisi, teknik direktör İsmail Kartal'ın şans vermesi halinde formasına kavuşacak.



Altay Bayındır'ın yanı sıra sakatlığını atlatan Miha Zajc da görev verilmesi durumunda yarın forma giyebilecek.



Giresunspor 1972'den beri kazanamıyor



Fenerbahçe'ye karşı tek galibiyetini Aralık 1972 yılında alan Giresunspor, Fenerbahçe ile oynadığı 13 Süper Lig maçında 5 mağlubiyet 7 beraberlik aldı. Giresunspor, Fenerbahçe ile oynadığı son 8 maçta kalesinde 23 gol gördü.





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