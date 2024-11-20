Gyökeres çılgın attı; İsveç B Ligi'ne çıktı

Viktor Gyökeres = Makine.



📊Daha kasım ayında bu sezonun 32. resmi golünü attı. pic.twitter.com/jFNthBWIdd



— Sporx (@sporx) November 19, 2024

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 6. Hafta maçında İsveç ile Azerbaycan karşı karşıya geldi. Strawberry Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi İsveç 6-0'lık skorla kazandı.İsveç'e galibiyeti getiren golleri 10 ve 57. dakikalarda Dejan Kulusevski; 26, 37, 58 ve 70. dakikalarda Viktor Gyökeres kaydetti.İsveç, 48. dakikada Alexander Isak ile bir penaltı vuruşundan faydalanamadı.Bu sonuçla İsveç 16 puanla lider oldu ve B Ligi'ne yükseldi. Azerbaycan ise 1 puanda kalarak D Ligi'ne düştü.