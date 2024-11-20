Gyökeres çılgın attı; İsveç B Ligi'ne çıktı

Viktor Gyökeres'in 4 gol attığı maçta İsveç, Azerbaycan'ı 6-0 mağlup etti ve B Ligi'ne yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Gyökeres çılgın attı; İsveç B Ligi'ne çıktı
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20 Kasım 2024 00:33
Son güncelleme 20 Kasım 2024 00:39
UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 6. Hafta maçında İsveç ile Azerbaycan karşı karşıya geldi. Strawberry Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi İsveç 6-0'lık skorla kazandı.

İsveç'e galibiyeti getiren golleri 10 ve 57. dakikalarda Dejan Kulusevski; 26, 37, 58 ve 70. dakikalarda Viktor Gyökeres kaydetti.

İsveç, 48. dakikada Alexander Isak ile bir penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Bu sonuçla İsveç 16 puanla lider oldu ve B Ligi'ne yükseldi. Azerbaycan ise 1 puanda kalarak D Ligi'ne düştü.

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