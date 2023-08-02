Gvardiol tarihe geçmeye hazırlanıyor!

Manchester City, RB Leipzig'ten Josko Gvardiol'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Transferin 90 milyon euro karşılığında bitmesi beklenirken, Hırvat yıldız bu rakamla en pahalı stoper olarak tarihe geçecek.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Gvardiol tarihe geçmeye hazırlanıyor!
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02 Ağustos 2023 16:09
Manchester City, uzun süredir gündemde yer alan Josko Gvardiol'un transferini tamamlamaya hazırlanıyor.

İngiliz ekibi, RB Leipzig ile 21 yaşındaki futbolcunun transferi için son detayları görüşüyor.

Manchester City, Hırvat savunma oyuncusunun transferini hafta sonuna kadar tamamlamayı planlıyor.

TARİHE GEÇMEYE HAZIRLANIYOR

Manchester City'nin Gvardiol için 90 milyon euro çıkması bekleniyor. Gvardiol, transferinin bu rakamla bitmesi durumunda bonservisi için en fazla para ödenen stoper olarak tarihe geçecek.

REKOR MAGUIRE'DEYDİ

En pahalı stoper transferi rekorunu Manchester United forması giyen Harry Maguire elinde bulunduruyordu. Manchester United, İngiliz stoper için 2019 yılında 87 milyon euro ödemişti.

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