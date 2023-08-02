Gvardiol tarihe geçmeye hazırlanıyor!

Manchester City, uzun süredir gündemde yer alan Josko Gvardiol'un transferini tamamlamaya hazırlanıyor.



İngiliz ekibi, RB Leipzig ile 21 yaşındaki futbolcunun transferi için son detayları görüşüyor.



Manchester City, Hırvat savunma oyuncusunun transferini hafta sonuna kadar tamamlamayı planlıyor.



TARİHE GEÇMEYE HAZIRLANIYOR



Manchester City'nin Gvardiol için 90 milyon euro çıkması bekleniyor. Gvardiol, transferinin bu rakamla bitmesi durumunda bonservisi için en fazla para ödenen stoper olarak tarihe geçecek.



REKOR MAGUIRE'DEYDİ



En pahalı stoper transferi rekorunu Manchester United forması giyen Harry Maguire elinde bulunduruyordu. Manchester United, İngiliz stoper için 2019 yılında 87 milyon euro ödemişti.



