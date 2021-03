Güzin Müjde Karakaşlı: 'Bilardoda yaşın önemi yok'

Milli bilardocu Güzin Müjde Karakaşlı, bilardo sporunun olimpiyat ruhuna çok yakıştığını söyledi.



3 Bant Milli Takım sporcusu Güzin Müjde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bilardonun olimpik spor adaylığını takip ediyorum. 2024 Paris Olimpiyatları için de adaydı, küçük oy farklarıyla kaybetti. Istaka sporlarında tüm federasyonlar güçlerini birleştirdi, bir sonraki olimpiyatlar için umutluyum." dedi.



Olimpik spor olması halinde bilardoyu insanlara daha kolay anlatacaklarını belirten milli sporcu, "Sponsorluk ve organizasyonların yayını daha kolay olacak. Bilardo olimpik ruha da halihazırda entegre bir spor. Rakibinizi sayısını alkışlarsınız örneğin. Hem rekabet, mücadele söz konusu hem çok çeşitli insanın, yaş grubunun, cinsiyet kimliklerinin olduğu bir spor. Felsefesinde de bilgelikler yatan spor. Bu anlamda olimpiyatların ruhuyla da uyuşuyor." diye konuştu.



Bilardoda yaş aralığının olmadığına dikkati çeken Güzin Müjde, şunları söyledi:



"Bu bakımdan da çok heyecanlı durum. Karom bilardonun efsane sporcularından Belçikalı Raymond Ceulemans birkaç sene önce 83 yaşında ABD'de turnuvaya davet edildi. Bilardonun farklı bir tarafı var. Sağlığınız yerindeyse, eğilmenizde ve toplara vurmada kolunuzda sorun yaşamıyorsanız; hevesiniz, keyfiniz yerindeyse istediğiniz kadar bilardo oynayabilirsiniz. Önümüzdeki olimpiyatlarda bilardonun yer alması durumunda şu an erkekler sıralamasında dünyanın önde gelen sporcularının pek çoğu 60 yaşın üzerinde olacak ve olimpik sporcu olma duygusunu yaşayacak. Çok ilginç bir durum, eğlenceli de olacaktır. Öğrenme, kendini geliştirme aşamaları uzun. Sıralamanın üst sıralarını paylaşan Semih Saygıner jenerasyonu sporda 35-40. yıllarını kutluyor. 40 yılda, bu kadar yüksek bir seviyeye gelmişken, olimpiyatlara gitmeden bırakacaklarını düşünmüyorum."



Bilardonun olimpik adaylıkta son aşamada olduğuna inandığını kaydeden milli sporcu, şöyle devam etti:



"Kadınlar bilardosunda hiç kavuşamadığımız dünya şampiyonluğu madalyasını almak istiyorum. Kadınlar bilardosu, bilardonun gelişimiyle karşılaştırıldığında oldukça yeni gelişen bir kategori. Atletizmde çok iyi bir örnek vardı, kadınlar ilk derecelerini 40-50 saniye geliştirmişlerdi. Bilardo da gelişecek. Özelikle Uzak Doğu'da rakiplerimizin sert hazırlandığını biliyorum. Bilardo olimpik spor olduktan sonra da çeşitli başarılar elde etmek, kendi karakterimi ortaya koyarak hep hatırlanan bir yerde olmak isterim."

Bilardonun, dünyanın her tarafına ulaşan ve insanları kucaklayan barışçıl ama rekabetçi kimliğinin olimpiyatlarda yer almasıyla daha da gelişeceğini anlatan Güzin Müjde, "Bilardo bir meditasyon biçimi. Herkese böyle iyi gelsin istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.



- "Maceram ön yargıyla başlamadı"



Bilardo sporuna nasıl başladığı yönünde deneyimlerini aktaran milli sporcu, "Denizli'de bilardoya başladığım salonda 7-8 kadın müdavim beraberdik. Oradakiler Türkiye Şampiyonası'na katılmam için destek verdiler. Kadınların o salondaki varlıklarına oldukça alışık, duvarsız bir yerdi. Dolayısıyla benim maceram ön yargıyla başlamadı." diye konuştu.

Kadın olarak bilardo sporuyla ilgilenmesi konusundaki tepkilerin nasıl olduğu yönündeki soruyu yanıtlayan Güzin Müjde, "Bilardonun spor olup olmadığı yönündeki sorudan çok 'kadınlar bilardo mu oynuyor' tepkisi geliyor. Ama bu düşünce yapısı da değişiyor. Yine de bilardo henüz cinsiyet eşitliğine kavuşamamış bir spor." ifadelerini kullandı.

"Bu spor hiçbir cinsiyete ait değil." diyen Güzin Müjde, "Bilardo sonsuz olasılıklar ve hatalar oyunu, Tesla'ya göre satranç kombinasyonları, fizik yasaları ve insan beyni arasındaki bağlantının birleşimden oluşan mükemmelliğin oyunu. Böyle bir sporda başarılı olmaya cesaret etmek, azimle çalışmak bana sorarsanız tam da bir kadına göredir." değerlendirmesinde bulundu.



- "Herkesin Semih Saygıner'e teşekkür borcu vardır"



Bilardoya Semih Saygıner'in çok katkı verdiğini anlatan milli sporcu, "Bilardo bu coğrafyalara belki 1900'lerin başında savaşlar sırasında gelmiş. Sonra insanların sosyo-ekonomik olarak en kolay şekilde toplanabildiği kıraathanelerde yaygınlaşmış. Oradan alıp bunu spor olarak yapabileceğimizi düşündürdüğü, daha önce başarmış biri olduğu için, kendisinden sonra en ufak bir başarı elde etmiş herkesin Semih Saygıner'e teşekkür borçlu olduğunu düşünüyorum." yorumunu yaptı.



Bilardonun kulüpler düzeyinde de geliştirilmesi gereken bir spor olduğunu vurgulayan Güzin Müjde, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bilardonun, okul sporlarına girmesi dolayısıyla heyecanlı bir adımı var. Federasyona ait şu an inşası devam eden uluslararası bilardo spor kompleksinin dünyada bir örneği yok. Bilardonun en çok anlatılmaya ihtiyacı var. Çünkü bilardo öğrenmeye başlar, o kapıdan bir kere girerseniz çıkmanız zor. Milyarlarca olasılıkla mücadele ettiğiniz, kendinizi pek çok açıdan eğittiğiniz bir spor, bir tutkuya dönüşüyor. Ayrıca başarıya odaklanmış bir milli takım kültürü, mirası var. Dünyada ekol ülkelerden biri olarak kabul ediliyoruz. Çocukları da bu spora dahil edersek kıymetli jenerasyonların geleceğinden eminim."



Almanya'nın Stuttgart takımında kariyerini sürdüren Güzin Müjde, Türkiye'de nelerin değişmesi gerektiği yönündeki soru üzerine, "Formatta bir değişiklik yapılmalı. Pandemiden dolayı gidemediğim Almanya'da fikstür voleybol, basketbol ve futboldan aşina olduğumuz gibi 8-9 aylık dönemler halinde hazırlanıyor. Yılın sonuna kadar şampiyonluk için mücadele ediyor, son ana kadar şampiyonu bekliyorsunuz. Türkiye'de kulüpler müsabakaları belli dönemlerde toplanılıp dört-beş günlük organizasyonlar ile yükselme ligi, birinci lig, play-off'lar şeklinde oynanıyor. Avrupa kupasına kimin gideceği belirleniyor. Bu durum da takipçileri için merak uyandırıcı, uzun süreli bir etki sağlamıyor. Bilardo branşını açmak isteyen büyük kulüpler de bence başka bir heyecanın içinde yer almak ister." diye konuştu.



- Türk ailenin desteğiyle Almanya'da kariyerini sürdürüyor



Almanya'ya transfer sürecini anlatan Güzin Müjde Karakaşlı, "Bilardoyu çok seven ve Almanya'da yaşayan Gürhan ve Tuğba Kabak ile tanıştım. Ailece bilardoya aşıklar. Türkiye'de sıklıkla, düzenli müsabaka yapmak, yabancı sporcularla karşılaşmak ve kendinizi geliştirmek olanakları sınırlı. Bu Türk aile hedeflerime daha çabuk kavuşma konusunda yardımcı oldu. Stuttgart pandemiden önceki sene bir üst lige çıktı ve 2020'ye bunun hayaliyle başladık ama küresel sağlık krizi patladı. Ligler orada da oynanmıyor. Önümüzdeki sene için çok heyecanlıyım. Hem yurtdışında, Almanya'da da bilardoda kadın temsili bakımından birileriyle mücadele etmeniz çok insanı cesaretlendiriyor hem de öz güvenim ve gelişimim için kıymetli." ifadelerini kullandı.



Yeni tip koronavirüsten dolayı organizasyonlara neredeyse 1,5 senedir ara verdiğini anlatan Güzin Müjde, "Dünya Bilardo Federasyonu, sağlık örgütünün tavsiyelerine göre yakın tarihli bütün turnuvaları erteliyor. Yine de dünya şampiyonası olacakmış gibi antrenmanlarımı yapmaya devam edeceğim. Uzun vadeli hedefleriniz varsa bugüne sıkışıp kalmıyorsunuz. Dünya ve Avrupa şampiyonalarında altın madalya ile yoluma devam etmek istiyorum." şeklinde konuştu.



Yakın zamanda Türkiye Şampiyonası maçlarının başlayacağını kaydeden Güzin Müjde, "Kadınlar müsabakaları 6-8 Nisan tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek. Hepimiz bir seneden uzun süredir ayrı kaldık, yarışmacı olmayı özledim. Bu turnuvadan başlayarak karantina sonrası sezona çok daha kuvvetli şekilde devam etmek istiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.