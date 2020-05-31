Güzel Köylü dizisi nerede çekildi, oyuncuları kimler
Güzel Köylü dizisi TV ekranlarında olacak. 2014 yapımı dizinin başrollerinde Gizem Karaca ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi birçok ünlü isim bulunuyor.. İzleyicilerini kahkaha boğan yapım ile ilgili tüm detayları topladığımız bu haberimizde Güzel Köylü dizisi konusu ve oyuncuları ile ilgili tüm detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Peki, Güzel Köylü filmi nerede çekildi, konusu nedir, oyuncuları kimler?
Gizem Karaca, Berk Cankat ve Mehmet Ali Nuroğlu'nun oynadığı Güzel Köylü dizisi, dönemin en çok sevilen dizilerinden biri haline gelmişti. 2014 yılında yayın hayatına başlayan dizi, 1 yıl sonra ekranlara veda etmişti. Dizinin tekrar bölümleri ekranlara gelirken, izleyiciler Güzel Köylü dizisinin nerede çekildiğini ve kaç bölüm yayınlandığını, oyuncularının kimler olduğunu araştırmayı sürdürüyor. Güzel Köylü dizisiyle ilgili detaylara, haberimizden ulaşabilirsiniz.
GÜZEL KÖYLÜ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ
Güzel Köylü dizisinin çekimleri, Muğla'da gerçekleştirildi. Çekimler için Yatağan ilçesinde bulunan Bozüyük Mahallesi kullanıldı. Bozüyük Mahallesi, dizide Güzelköy olarak kayıt altına alındı. Dizinin çekildiği bölgenin çok beğenilmesi, bir dönem turist akınına sebep olmuş ve en sevilen yerleşim alanlarından biri haline gelmişti. Dizinin sona ermesine rağmen, bölgenin halen en çok turist ağırlayan yerleşim yerlerinden biri olduğu ifade ediliyor.
GÜZEL KÖYLÜ DİZİSİ KAÇ BÖLÜM YAYINLANDI
Güzel Köylü dizisini, toplamda 52 bölüm yayınlandı. Her biri 120 dakikalık bölümlerle izleyicilerin karşısına çıkan Güzel Köylü dizisi, 25 Haziran 2014'te başladığı yayın hayatına 17 Haziran 2015'te noktayı koydu. (sondakikaizmir.com)
GÜZEL KÖYLÜ DİZİSİ OYUNCULARI
Gizem Karaca Berk Cankat Mehmet Ali Nuroğlu Ahmet Mümtaz Taylan Zerrin Sümer Erkan Sever Simge Selçuk Ali İpin Arif Erkin Güzelbeyoğlu Esin Civangil Özlem Tokaslan Deniz Baytaş Aylin Kabasakal Tolga Ortancıl Ömür Özdemir Eylül Demirpehlivan Toygan Avanoğlu Uğur Biçer Su Kutlu Kerim Yağcı Volkan Baş