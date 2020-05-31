Güzel Köylü dizisi nerede çekildi, oyuncuları kimler

Gizem Karaca, Berk Cankat ve Mehmet Ali Nuroğlu'nun oynadığı Güzel Köylü dizisi, dönemin en çok sevilen dizilerinden biri haline gelmişti. 2014 yılında yayın hayatına başlayan dizi, 1 yıl sonra ekranlara veda etmişti. Dizinin tekrar bölümleri ekranlara gelirken, izleyiciler Güzel Köylü dizisinin nerede çekildiğini ve kaç bölüm yayınlandığını, oyuncularının kimler olduğunu araştırmayı sürdürüyor. Güzel Köylü dizisiyle ilgili detaylara, haberimizden ulaşabilirsiniz.Güzel Köylü dizisinin çekimleri, Muğla'da gerçekleştirildi. Çekimler için Yatağan ilçesinde bulunan Bozüyük Mahallesi kullanıldı. Bozüyük Mahallesi, dizide Güzelköy olarak kayıt altına alındı. Dizinin çekildiği bölgenin çok beğenilmesi, bir dönem turist akınına sebep olmuş ve en sevilen yerleşim alanlarından biri haline gelmişti. Dizinin sona ermesine rağmen, bölgenin halen en çok turist ağırlayan yerleşim yerlerinden biri olduğu ifade ediliyor.Güzel Köylü dizisini, toplamda 52 bölüm yayınlandı. Her biri 120 dakikalık bölümlerle izleyicilerin karşısına çıkan Güzel Köylü dizisi, 25 Haziran 2014'te başladığı yayın hayatına 17 Haziran 2015'te noktayı koydu. (sondakikaizmir.com)Gizem KaracaBerk CankatMehmet Ali NuroğluAhmet Mümtaz TaylanZerrin SümerErkan SeverSimge SelçukAli İpinArif Erkin GüzelbeyoğluEsin CivangilÖzlem TokaslanDeniz BaytaşAylin KabasakalTolga OrtancılÖmür ÖzdemirEylül DemirpehlivanToygan AvanoğluUğur BiçerSu KutluKerim YağcıVolkan Baş