Güzel Köylü dizisi nerede çekildi, oyuncuları kimler

Güzel Köylü dizisi TV ekranlarında olacak. 2014 yapımı dizinin başrollerinde Gizem Karaca ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi birçok ünlü isim bulunuyor.. İzleyicilerini kahkaha boğan yapım ile ilgili tüm detayları topladığımız bu haberimizde Güzel Köylü dizisi konusu ve oyuncuları ile ilgili tüm detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Peki, Güzel Köylü filmi nerede çekildi, konusu nedir, oyuncuları kimler?

31 Mayıs 2020 15:24
Güzel Köylü dizisi nerede çekildi, oyuncuları kimler
Gizem Karaca, Berk Cankat ve Mehmet Ali Nuroğlu'nun oynadığı Güzel Köylü dizisi, dönemin en çok sevilen dizilerinden biri haline gelmişti. 2014 yılında yayın hayatına başlayan dizi, 1 yıl sonra ekranlara veda etmişti. Dizinin tekrar bölümleri ekranlara gelirken, izleyiciler Güzel Köylü dizisinin nerede çekildiğini ve kaç bölüm yayınlandığını, oyuncularının kimler olduğunu araştırmayı sürdürüyor. Güzel Köylü dizisiyle ilgili detaylara, haberimizden ulaşabilirsiniz.
GÜZEL KÖYLÜ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ

Güzel Köylü dizisinin çekimleri, Muğla'da gerçekleştirildi. Çekimler için Yatağan ilçesinde bulunan Bozüyük Mahallesi kullanıldı. Bozüyük Mahallesi, dizide Güzelköy olarak kayıt altına alındı. Dizinin çekildiği bölgenin çok beğenilmesi, bir dönem turist akınına sebep olmuş ve en sevilen yerleşim alanlarından biri haline gelmişti. Dizinin sona ermesine rağmen, bölgenin halen en çok turist ağırlayan yerleşim yerlerinden biri olduğu ifade ediliyor.



GÜZEL KÖYLÜ DİZİSİ KAÇ BÖLÜM YAYINLANDI

Güzel Köylü dizisini, toplamda 52 bölüm yayınlandı. Her biri 120 dakikalık bölümlerle izleyicilerin karşısına çıkan Güzel Köylü dizisi, 25 Haziran 2014'te başladığı yayın hayatına 17 Haziran 2015'te noktayı koydu. (sondakikaizmir.com)

GÜZEL KÖYLÜ DİZİSİ OYUNCULARI

Gizem Karaca
Berk Cankat
Mehmet Ali Nuroğlu
Ahmet Mümtaz Taylan
Zerrin Sümer
Erkan Sever
Simge Selçuk
Ali İpin
Arif Erkin Güzelbeyoğlu
Esin Civangil
Özlem Tokaslan
Deniz Baytaş
Aylin Kabasakal
Tolga Ortancıl
Ömür Özdemir
Eylül Demirpehlivan
Toygan Avanoğlu
Uğur Biçer
Su Kutlu
Kerim Yağcı
Volkan Baş

GÜZEL KÖYLÜ DİZİSİ FRAGMANI İZLE

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