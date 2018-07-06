Güzel kaleci Hope Solo'dan Neymar'a eleştiri
Amerika'nın en popüler kadın futbolcularından Hope Solo, Dünya Kupası'nda kendisini sıkça yere attığı ve faulleri abarttığı gerekçesiyle eleştirilen Neymar hakkında konuştu.
Amerika'nın yetiştirdiği en popüler kadın futbolculardan olan Hope Solo, Neymar'ı eleştirdi.
Amerika'daki futbol hakkında da eleştirilerde bulunan Hope Solo, Neymar'ın Dünya Kupası'nda sıkça eleştirilen sakatlıkları konusunda ilginç ifadeler kullandı.
Hope Solo, ilk olarak Neymar'ın yaptıklarını komik bulduğunu söylerken ''Neymar'ın yaptıkları (Faulleri abartması) kabul edilemez. Komik görünüyor. Neymar'ı izlemekten keyif alan biri olarak beni hayal kırıklığına uğratıyor'' ifadelerini kullandı.
Amerika'daki futbolun da para nedeniyle gelişmediğini söyleyen Solo, ''Amerika'da futbol artık zengin beyaz çocukların sporu oldu. İşin içine para girdi ve futbolumuza hakim olmaya başladı. Gemimizi doğru kullanmalıyız'' dedi.
Amerika'daki futbol hakkında da eleştirilerde bulunan Hope Solo, Neymar'ın Dünya Kupası'nda sıkça eleştirilen sakatlıkları konusunda ilginç ifadeler kullandı.
Hope Solo, ilk olarak Neymar'ın yaptıklarını komik bulduğunu söylerken ''Neymar'ın yaptıkları (Faulleri abartması) kabul edilemez. Komik görünüyor. Neymar'ı izlemekten keyif alan biri olarak beni hayal kırıklığına uğratıyor'' ifadelerini kullandı.
Amerika'daki futbolun da para nedeniyle gelişmediğini söyleyen Solo, ''Amerika'da futbol artık zengin beyaz çocukların sporu oldu. İşin içine para girdi ve futbolumuza hakim olmaya başladı. Gemimizi doğru kullanmalıyız'' dedi.
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