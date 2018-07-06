Güzel kaleci Hope Solo'dan Neymar'a eleştiri

Amerika'nın yetiştirdiği en popüler kadın futbolculardan olan Hope Solo, Neymar'ı eleştirdi.Amerika'daki futbol hakkında da eleştirilerde bulunan Hope Solo, Neymar'ın Dünya Kupası'nda sıkça eleştirilen sakatlıkları konusunda ilginç ifadeler kullandı.Hope Solo, ilk olarak Neymar'ın yaptıklarını komik bulduğunu söylerkenifadelerini kullandı.Amerika'daki futbolun da para nedeniyle gelişmediğini söyleyen Solo,dedi.