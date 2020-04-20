Güzel 23 Nisan Şiirleri ve Çocuk Bayramı sözleri, 23 Nisan şarkıları

Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına dair mesajlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına dair görseller, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına dair en güzel Atatürk sözleri, 23 Nisan Çocuk Bayramına dair en güzel whatsapp facebook twitter sms mesajları ve sözleri...Sanki her tarafta var bir düğün.Çünkü, en şerefli en mutlu gün.Bugün yirmi üç Nisan,Hep neşeyle doluyor insan.İşte, bugün bir meclis kuruldu,Sonra hemen padişah kovuldu.Bugün yirmi üç Nisan,Hep neşeyle doluyor insan.Bugün, Atatürk'ten bir armağan,Yoksa, tutsak olurduk sen inan.Bugün yirmi üç Nisan,Hep neşeyle doluyor insan.23 Nisan kutlu olsunSevinin çocuklarÖvünün büyükler23 Nisan mutlu olsunÇok büyük bayram bu bayramHerkese kutlu olsunÇok büyük bayram bu bayramHerkese mutlu olsun.Lay liri Lay Liri Lay Liri Lay… Lay Liri Lay Liri Lay LayLay liri Lay Liri Lay Liri Lay… Lay Liri Lay Liri Lay23 Nisan geldi neşeliyiz çocuklar23 Nisan geldi neşeliyiz çocuklarAtamızdan armağan işte bize bu bayramAtamızdan armağan işte bize bu bayramŞarkılar söyleyelim gülelim eğlenelimŞarkılar söyleyelim gülelim eğlenelimAtamızın izinde beraber yürüyelimAtamızın izinde beraber yürüyelimLay liri Lay Liri Lay Liri Lay… Lay Liri Lay Liri Lay LayLay liri Lay Liri Lay Liri Lay… Lay Liri Lay Liri Lay"Çocuk yurdun temelidir. Bu ülkenin geleceği çocuklarımızdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.""23 Nisan, karanlıktan aydınlığa kavuştuğumuz gündür. Türk milletine kutlu olsun. Ulusal Egemenlik Bayramınız Kutlu Olsun…""Çocukların hükmettiği bir dünya ancak oyuncak dünyası olur. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.""23 Nisan, Türk Milleti'nin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."23-nisan-depo"Yarının teminatı olan çocuklarımıza yarının gözüyle bakalım ki yarınlarımız aydınlık olsun 23 Nisan Ulusal Egemenlikve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.""Türk milletinin geleceği, bugünkü çocuklarının doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.""Aziz milletimizin yokluklar ve güçlükler içerisinde istiklal mücadelesinde gösterdiği azim ve kararlılık, bugün daha çağdaş bir Türkiye için ortaya koyduğumuz çabanın da ilham kaynağıdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.""Ulusal egemenlik, ulusun namusu, onuru ve şerefidir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.""Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.""23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünya üzerinde benzeri bulunmayan bir anlayışla iki farklı ve önemli unsuru bir arada taşıyan milli bayramımızdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.""Çocuklar sizler, Türkiye' yi bugünkü seviyeye getiren nesillerin izinden gideceğinize, ülkenin huzuru, refahı ve gelişmesi için zorluklar karşısında yılmayacağınıza inancımız tamdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 96. yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk'ü, Kurtuluş Savaşının tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyor, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum.Yeni Türkiye Devletinin yapısının ruhu, milli egemenliktir. Milletin kayıtsız şartsız egemenliğidir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.23 Nisan dünya çocukları arasında sevgi, kardeşlik ve dostluk bağları güçlenerek tüm insanlığın huzur ve barış içerisinde yaşayabilecekleri bir dünyanın temelidir. 23 Nisan kutlu olsun!23 Nisan demokrasinin, milli iradenin, millet egemenliğinin en bariz göstergesidir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal'i, bize bu vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, tüm çocuklarımızın, tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyorum.Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında bulunan tüm kahramanlarımızı şükranla anıyor, aziz şehitlerimize rahmet diliyor, bütün milletimizin ve özellikle çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum.23 Nisan'ı şen, şakrak, cıvıl cıvıl, rengarenk bir ortamda kutlamaları dileği ile bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarım.Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 96. Yıldönümünü ve 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyorumTürkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 96. yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk'ü, Kurtuluş Savaşının tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyor, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum.Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.Özgürlüğün de, eşitliğin de adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir.Ulusal egemenlik, ulusun namusudur, onurudur, şerefidir.Ulusal egemenlik öyle bir ışıktır ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar yok olur.Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.Milli egemenlik milletin namusudur, şerefidir, haysiyetidir.Çocuk yurdun temelidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.Çocuksuz ev, meyvesiz ağaca benzer.23 Nisan, karanlıktan aydınlığa kavuştuğumuz gündür. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.Özgürlüğün de, eşitliğin de adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir. 23 Nisan kutlu olsun.Aziz milletimizin yokluklar ve güçlükler içerisinde istiklal mücadelesinde gösterdiği azim ve kararlılık, bugün daha çağdaş bir Türkiye için ortaya koyduğumuz çabanın da ilham kaynağıdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun23 NisanBaharın mutlu günüYurdumun kutlu günüNeşelerin düğünüGüzel 23 Nisanİnanarak yürektenHız aldık Atatürk'tenBizi ona yükseltenBir el 23 Nisan23 NisanBugün 23 NisanAtatürk'ten armağanSevinelim coşalımNeşelenip taşalım.Kağıt fener yapalımSınıflara asalımSüsleyerek her yanıKutlayalım bayramı23 NisanBugün sen de bayrağım,Daha şanlı dalgalan.Bugün büyük bayramımBugün 23 Nisan.Bugün başta talihimVe milletim uyandıAnkara'nın bağrındaBir sönmez ateş yandı.Aydınlattı yurdumuDağıldı alev alevBugün kalktı ayağaUyuklayan koca dev.Bugün bana Ata'mdanEn büyük bir armağan.Bugün büyük bayramımBugün 23 Nisan…İ.Hakkı TALAS23 NisanEgemenlik bizimdir,Düğün şenlik bizimdir,Bu esenlik bizimdir,Geldi 23 NisanCoşalım, sevinelim,Süslenip giyinelim,Coşkuyla övünelim,Geldi 23 NisanBayrakları alalım,Alanlara dalalım,Hepimiz bir olalım,Geldi 23 Nisan.Hadi BESLEYİCİ23 NisanBiz dünyaya gelmedenHer yeri düşman almış.Atatürk düşmanları,Yurdumuzdan çıkarmış23 Nisan günüMeclis kuruldu diye,Büyük bayram verilmişÇocuklara hediye.Gülelim eğlenelimKutlayalım bayramıVerelim hep el eleYükseltelim vatanı.Melahat UĞURKANÇOCUKLARIN DİLEĞİÇocuklar şarkı söylerkenKanatlanır gökyüzüneMelek olur.Çocuklar şarkı söylerkenSarı saçlı, mavi gözlüBebek olur.Çocuklar şarkı söylerkenBulut olur,Gökkuşağı olurDeniz olur.Çocuklar şarkı söylerken23 NisanlardaPırıl pırıl saydam kanatlıKelebek olur.Çocuklar şarkı söylerken23 NisanlardaDillerinde, gözlerindeYüreklerinde yalnızcaBir dilek olur.Teşekkürler AtatürkTeşekkürler AtatürkYazan: M. Macit TAŞ23 NİSAN ŞİİRİVatan ufuklarında esiyordu korkunç yel,Her kalp keder içinde,bütün gönüller kıştı.Biz yeryüzünde yokken,bundan yıllarca evvel,Bu cennet yurdu,kara bir sis sarmıştı.Bir mucize ansızın bir gün dağıttı sisi,Ufuklara nur saçan eşsiz meş'ale yandı.Yurdu kurtarmak için Büyük Millet Meclisi,Tam seksen bir yıl evvel Ankara'da toplandı.Zafer peşinde koştuk,geride bıraktık dünü.Hakkı gerçek bilerek her zaman ona taptık.Yurdumuzu kurtaran bu en mukaddes günü,Kendi günümüz saydık,çocuk bayramı yaptık.Bu ne biçim bir sevinç,bu ne doyulmaz bir haz,İçimizde yüzyılı gün yapacak bir hız var.Bugün neşe içinde coşsak,taşsak yine az,Çünkü bir gün içinde iki bayramımız var.Hep elele vererek bu sevinci yayalım,Kalmamalı en ufak bir tasamız,Bugün sevinç içinde koşalım,oynamayalım,Bu bizim günümüzdür,bu bizim bayramımız.Yazan: Ferit Rakıp TUNGOR23 NİSAN şarkı sözleriElele verelim tral lal lal laGüneşe erelim tral lal lal laŞarkılar söyleyelim haydi çocuklar. (2 )Yıldızlar uyansın gülüşümüzdenÇiçekler boyansınlar sevincimizdenRengarenk bayram olsun 23 NisanElele verince Tral lal lal laGüneşe erince tral lal lal laŞarkılar söyleyince haydi çocuklarYıldızlar uyandı gülüşümüzdenÇiçekler boyandılar sevincimizdenRengarenk bayram oldu, 23 nisan(İSTEMİHAN TAVİLOĞLU)23 NİSAN TÜRKÜSÜ SözleriGeldi çocuklar hey hey 23 NisanYüca Atam'dan hey hey bize armağan.Kutlu olsun hey hey hey ,kutlu olsun hey.Nakarat( Ulusuma güç veren ,saltanatı devirenSevgi ;barışı getiren budur 23 Nisan.Kutlu olsun hey hey hey ,kutlu olsun hey.23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini il,n ettiği tarihtir. Atatürk, 23 Nisan 1924'te '23 Nisan' gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. Bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 1929'da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiştir ve 23 Nisan ilk defa 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaya başlanmıştır. 1979'da, yine ilk olarak altı ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşıdığımız bu millî bayramımıza, ortalama olarak her yıl kırkın üzerinde ülkeden gelen ve Türk çocuklarının misafiri olan yabancı ülke çocukları da katılmaktadır. Dünya'da çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye'dir.Türk milletinin gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri işg,l eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl yurdumuzda ve yurtdışındaki temsilciliklerimizde, bütün kurumlarımızda, okullarımızda ve her evde çeşitli etkinliklerle kutlanarak milli birliğimizin kenetlenmiş ifadesini temsil etmektedir.Büyük önder Atatürk'ün düşüncesinde çocuklar, milletin geleceğidir. Onlara duyduğu sarsılmaz güvenin ve büyük sevginin ifadesi olarak, millî bayramımız olan 23 Nisanlar'ı çocuklara armağan etmiştir. Tarihimizin gurur dolu sayfalarının yeni nesillerce öğrenilmesi ve Türk Devleti'nin devamını emanet edeceğimiz yeni Cumhuriyet bekçilerinin bu bilinçle yetişmesi amacıyla 23 Nisanlar, önemli birer vesiledir.