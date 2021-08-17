Güvenlik görevlisine saldıran judocu gözaltına alındı

Tokyo'da güvenlik görevlisine saldıran Gürcü judocu gözaltına alındı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Güvenlik görevlisine saldıran judocu gözaltına alındı
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17 Ağustos 2021 14:58
Japonya'da kaldığı otelde güvenlik görevlisine saldıran Gürcistan Paralimpik Judo Takımı sporcusu gözaltına alındı.

Gürcistan Paralimpik Judo Takımı sporcuları, kaldıkları otelin koridorunda yaptıkları gürültü sonrası güvenlik görevlisince uyarıldı.

Kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre, uyarı sonrası öfkelenen Zviad Gogotchuri, güvenlik görevlisine saldırdı.

Görevlinin kaburgasını kırdığı iddiasıyla Gogotchuri, şikayet sonrası gözaltına alındı.

Görgü tanıkları Gürcü sporcunun olay sırasında alkollü olduğunu bildirdi.

Açılan soruşturma sonunda emniyet kaynakları, Gogotchuri'nin suçunu itiraf ettiğini aktardı.

Tokyo 2020 Organizasyon Komitesine dayandırılan bilgiye göre Gürcü sporcu turnuvadan diskalifiye edilerek, ülkesine gönderilecek.

34 yaşındaki Gogotchuri, Rio 2016 Olimpiyatlarında 90 kiloda altın madalya kazanmıştı.


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