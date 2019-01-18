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Güven Yalçın'a doğum günü kutlaması

Beşiktaş'ta genç futbolcusu Güven Yalçın'a doğum günü kutlaması yapıldı.

Kaynak: AA
Güven Yalçın'a doğum günü kutlaması
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18 Ocak 2019 15:52
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Güven Yalçın'ın doğum günü kesilen pastayla kutlandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşına giren genç oyuncunun doğum gününün Akhisarspor maçı için kampa girilen otelde kutlandığı belirtildi.

Açıklamada, teknik direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcuların Güven'e yeni yaşında mutluluk dilediği aktarıldı.

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