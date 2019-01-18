Beşiktaş'ın genç futbolcusu Güven Yalçın'ın doğum günü kesilen pastayla kutlandı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşına giren genç oyuncunun doğum gününün Akhisarspor maçı için kampa girilen otelde kutlandığı belirtildi.
Açıklamada, teknik direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcuların Güven'e yeni yaşında mutluluk dilediği aktarıldı.
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşına giren genç oyuncunun doğum gününün Akhisarspor maçı için kampa girilen otelde kutlandığı belirtildi.
Açıklamada, teknik direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcuların Güven'e yeni yaşında mutluluk dilediği aktarıldı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın