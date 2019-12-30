Güven Yalçın'a Bundesliga'dan talip çıktı

Alman kulübünün Beşiktaş'ın genç oyuncusu için kiralama teklifi yapmayı planladığı öne sürüldü. Güven Yalçın bu sezon hayal kırıklığı yaşatırken geçen sezonun gerisinde kaldı.

Kaynak: Takvim
Güven Yalçın'a Bundesliga'dan talip çıktı
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30 Aralık 2019 10:30
Beşiktaş'ta bu sezon hayal kırıklığı yaşatan oyuncuların başında gelen Güven Yalçın'a Alman kulüplerinden Hertha Berlin'in kiralama teklifi yapacağı öne sürüldü.

Teknik Direktör Jürgen Klinsmann'ın Güven'in alınmasını istemesi üzerine Hertha Berlin'li yöneticilerin teklif yapmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın futbolcuların ilk yarıdaki performansı hakkında yönetime bir rapor sunacağı gelen bilgiler arasında. Güven Yalçın bu sezon hayal kırıklığı yaşatırken geçen sezonun gerisinde kaldı. Abdullah Avcı'nın yönetime iyi bir teklif gelmesinde halinde Güven Yalçın'ın satılması yönünde rapor vereceği ortaya çıktı.

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