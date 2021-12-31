Güven Yalçın, Süper Lig'in kıskacında!

Beşiktaş'ın hücum oyuncusu Güven Yalçın için Süper Lig ekiplerinin devreye girdiği ifade edildi.

, Fotoğraf; AA
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Güven Yalçın, Süper Lig'in kıskacında!
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31 Aralık 2021 12:55
Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Güven Yalçın hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Beşiktaş yönetiminin sözleşme uzatma talebine henüz olumlu bir yanıt vermeyen reddeden genç oyuncu için birçok Süper Lig ekibinin devreye girdiği ifade edildi.

Güven'in menajerinin oyuncusu için "Her zaman ilk 11'de olmak istiyor" diyerek, genç forvetin daha fazla süre alacağı bir takıma gidebileceğinin sinyalini verdi.




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