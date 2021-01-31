Güven Yalçın, Lecce'ye gidiyor

Beşiktaş Kulübü, Cenk Tosun'un transferi sonrası Güven Yalçın'ın sezon sonuna kadar farklı bir takıma kiralanmasına karar verdi.
NTV'nin haberine göre; 6 kulüpten teklif alan 22 yaşındaki oyuncu, anlaşacağı kulüpte sezon sonuna kadar forma giyecek.
Tercihini İtalya'dan yana kullanmak isteyen Güven'in Serie B temsilcisi Lecce ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
Bu sezon Beşiktaş'ta 13 maça çıkan Güven, 1 gol attı.
NTV'nin haberine göre; 6 kulüpten teklif alan 22 yaşındaki oyuncu, anlaşacağı kulüpte sezon sonuna kadar forma giyecek.
Tercihini İtalya'dan yana kullanmak isteyen Güven'in Serie B temsilcisi Lecce ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
Bu sezon Beşiktaş'ta 13 maça çıkan Güven, 1 gol attı.