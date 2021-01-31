Güven Yalçın, Lecce'ye gidiyor

Beşiktaş'ta Güven Yalçın'a 6 farklı kulüp talip oldu. İtalya'dan Lecce, Portekiz'dan Braga'nın yanı sıra Hollada ve Belçika Ligi'nden 4 takım 22 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor

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Güven Yalçın, Lecce'ye gidiyor
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31 Ocak 2021 14:52
Beşiktaş Kulübü, Cenk Tosun'un transferi sonrası Güven Yalçın'ın sezon sonuna kadar farklı bir takıma kiralanmasına karar verdi.

NTV'nin haberine göre; 6 kulüpten teklif alan 22 yaşındaki oyuncu, anlaşacağı kulüpte sezon sonuna kadar forma giyecek.

Tercihini İtalya'dan yana kullanmak isteyen Güven'in Serie B temsilcisi Lecce ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Bu sezon Beşiktaş'ta 13 maça çıkan Güven, 1 gol attı.





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