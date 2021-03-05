Güven Yalçın Lecce'de alkış aldı

Devre arasında İtalya Serie B takımlarından Lecce'ye transfer olan Güven Yalçın'ın, takım arkadaşlarını ateşlemeye çalışması İtalya manşetlerine konu oldu.

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Güven Yalçın Lecce'de alkış aldı
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05 Mart 2021 09:27
Güven Yalçın
Güven Yalçın
Beşiktaş
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Güven Yalçın devre arasında İtalya Serie B takımlarından Lecce'ye transfer olmuştu.

Yeni takımında günden güne daha fazla süre almaya başlayan milli futbolcu Lecce'nin sahasında oynadığı ve 0-0 berabere kaldığı Virtus Entella maçının 65. dakikasında oyuna dahil oldu.

İtalyan basınında çıkan haberde Güven'in gayreti manşet oldu.

Kısır bir maçta takım arkadaşlarını ateşlemeye çalışan Güven'in sözleri de İtalya'da manşet oldu.

Takım arkadaşlarına "Uyumayın" diye bağıran Güven'in sözleri hem sosyal medyada hem de İtalyan basınında büyük yankı uyandırdı.

Güven'in bu sözlerinin ne kadar hırslı ve takımı ateşlemeye yönelik olduğunun altı çizildi.



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