Güven Yalçın, Larin'in yerine göz koydu!

Beşiktaş'ta sol kanatta oynayıp golleri sıralama sırası Güven Yalçın'a geçti. Gol vuruşları Cyle Larin'e göre daha iyi olan 22 yaşındaki oyuncu, hocası Sergen Yalçın'ın ve yönetimin yeni gözdesi oldu.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Güven Yalçın, Larin'in yerine göz koydu!
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06 Ekim 2021 12:29
Beşiktaş'ta Güven Yalçın yeniden parlıyor. 2018'de Leverkusen'den 150 bin avroya transfer edilen genç oyuncu, özellikle sonradan girdiği maçlarda gösterdiği performansla tribünleri heyecanlandırmış ancak performansını artıramamıştı. Son iki maçta takımın en iyi ismi olarak öne çıkan 22 yaşındaki oyuncu, Cyle Larin'in 'tahtına' göz koydu.

Kanadalı Larin geçen sezon sol kanatta görev almasına rağmen takımın en golcü ismi olmuş ve attığı sürpriz goller sebebiyle taraftarlar ona "Arka direk Larin" demişti. Kanadalı oyuncunun sözleşme konusunda problem çıkarması Güven'i ön plana çıkardı. Son iki maçta üç gol atan genç oyuncu arka direkte aynen Larin gibi kendisini unutturmasıyla takıma büyük katkı sağlıyor.

Sözleşme yolda

Geçen sezon sonunda Güven'le ilgili "En büyük başarısızlığım Güven Yalçın'dır. Çok yetenekli bir oyuncu ama olmadı" diyen Sergen Yalçın da oyuncusundan tekrar verim aldığı için mutlu. Yönetim, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Güven Yalçın'la yeni anlaşma imzalayacak.


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