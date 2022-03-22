Güven Yalçın'la bonus pazarlığı!

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Güven Yalçın'ı takımda tutmak isteyen yönetim, görüşmeleri hızlandırdı. Oyuncunun menajeri ile yapılan görüşmelerde arada 300 bin Euro'luk fark kalırken yönetim de B planını devreye soktu.



Bonuslarla bu farkı eritmek istediklerini Güven Yalçın cephesine ileten yönetim artık yanıt bekliyor. Kartal son teklifinde 800 bin Euro'luk isteğe karşılık 500 bin Euro'dan 4 yıllık sözleşme önermişti.



HÜCUM VAR GOLLER YOK!



KARTAL bu sezon son vuruşlardaki isabetsizliği ile puanları saçtı! Beşiktaş, Hatay karşısında bu sezon ligde en fazla isabetli şut çektiği (12) maçını oynarken, aynı mücadelede 22 şut denemesi ile zirve yaptı. Ancak buna rağmen sadece 1 kez ağları bulan siyahbeyazlı forvetler taraftarın büyük tepkisini çekti.





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