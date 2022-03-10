Güven Yalçın'ın yükselişi devam ediyor

Güven Yalçın bu sezon Beşiktaş formasıyla 743 dakikada sahada kalırken 5 gol atıp, 3 asist yapmayı başardı.



Beşiktaş'ın genç oyuncusu Güven Yalçın, Beşiktaş'ın Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehir'le 2-2 berabere kaldığı maçta 1 gole imza attı.



Bu sezon toplam gol sayısını 5'e yükselten 23 yaşındaki futbolcu, 3 de asist yaptı. Bu sezon forma giydiği 23 lig maçının 7'sine 11'de başlayan Güven, 743 dakika sahada kaldı. Genç futbolcu, buna rağmen Michy Batshuayi ve Cyle Larin'ın ardından en skorer üçüncü futbolcu oldu.





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