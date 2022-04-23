Beşiktaş'ın yeni sözleşme teklifine karşın anlaşma sağlayamadığı Güven Yalçın, rotayı Fransa'ya çevirdi.



Düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek isteyen 23 yaşındaki forvetin, Nice ile görüşme halinde olduğu gelen haberler arasında...



4 sezon önce Bayer Leverkusen'den transfer edilen oyuncuya ayrıca Bundesliga'dan da iki kulübün talip olduğu kaydedildi.



