Güven Yalçın'ın yeni rotası Fransa

Beşiktaş'la yaptığı görüşmelerden istediği sonucu bulamayan Güven Yalçın'ın bir sonraki takımının Fransa'dan olduğu iddia edildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Güven Yalçın'ın yeni rotası Fransa
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Nisan 2022 14:03
Beşiktaş'ın yeni sözleşme teklifine karşın anlaşma sağlayamadığı Güven Yalçın, rotayı Fransa'ya çevirdi.

Düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek isteyen 23 yaşındaki forvetin, Nice ile görüşme halinde olduğu gelen haberler arasında...

4 sezon önce Bayer Leverkusen'den transfer edilen oyuncuya ayrıca Bundesliga'dan da iki kulübün talip olduğu kaydedildi.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ