Güven Yalçın'ın performansı: %80 top kaybı!

Beşiktaş'ın forvet oyuncularından Güven Yalçın, Kasımpaşa maçında yakaladığı top kaybı istatistiğiyle dikkatleri üzerine çekti.



Yalçın süre aldığı 45 dakika boyunca 21 kez topla buluşurken 17 top kaybı yaparak taraftarların tepkisini çekti.



Karşılaşmanın ardıdan yayıncı kuruluş beIN Sports'ta Güven'in Batshuayi'ye atmak isteyip pasın şiddetini ayarlayamadığı bir pozisyonu değerlendiren Tugay Kerimoğlu, "O pası koşu yoluna attığın zaman orada Rıdvan Dilmen olması lazım" sözlerini kullandı.



Beşiktaş'ın eski golcülerinden Feyyaz Uçar ise "Beşiktaş takımıyla idmana çıkıyorsan bir sezon boyunca, sana şans gelecek demektir. Genel olarak Güven için Beşiktaş'ta oynayabilir mi diye bakacak olursak tartışmak lazım" diye konuştu.



Bu sezon çıktığı 28 Süper Lig maçında 6 gol 3 asist üreten Güven Yalçın'ın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 3 kez A Milli Takıma'a da çağırılan Güven Yalçın, 2018 yılında 150 bin euro bedelle Bayer Leverkusen'den Beşiktaş'a transfer olmuştu.





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