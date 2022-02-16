Güven Yalçın'ın menajerinden sözleşme açıklaması!

Beşiktaş'ın yeni sözleşme konusunda anlaşamadığı iddia edilen Güven Yalçın için menajerinden flaş bir açıklama geldi.

, Fotoğraf; AA
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Güven Yalçın'ın menajerinden sözleşme açıklaması!
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16 Şubat 2022 13:13
Beşiktaş'la olan sözleşmesi Haziran ayında bitecek olan Güven Yalçın'ın, Siyah-Beyazlılar'la bir türlü anlaşamadığı öne sürülmüştü. 23 yaşındaki golcünün menajeri Ersin Akan, yaptığı açıklamada bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Beşiktaş'la görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

Beşiktaş 'la sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Güven Yalçın'ın, Siyah-Beyazlılar'ın yaptığı yeni kontrat görüşmelerindeki teklifi kabul etmediği iddia edilmişti.

Fanatik'in haberine göre, Ersin Akan bu iddiaların doğru olmadığını belirtti. Akan, "Güven'in yeni sözleşmesi konusunda Beşiktaş'la anlaşamadığımız iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Beşiktaş'la görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

2018 yılında Alman ekibi Bayer Leverkusen'den 150 bin Euro karşılığında transfer edilen 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon 20 maçta şans bulurken, 4 gol, 3 asistle Beşiktaş'a katkı verdi.

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