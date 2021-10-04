Güven Yalçın'ın golü, İtalya'da büyük ses getirdi

Beşiktaş 'ta Sivasspor maçının yıldızı olan Güven Yalçın'ın Süper Lig 'de şov yapması İtalya'da da yankı uyandırdı.



22 yaşındaki forvet geçtiğimiz sezon Lecce'de yarım sezon kiralık geçirmiş ancak sarı-kırmızılı forma ile fileleri havalandıramamıştı. Altay deplasmanında oyuna sonradan girip fileleri havalandıran, Sivasspor karşısında da attığı iki gol ve ilk golündeki müthiş vuruşu özellikle eski kulübüne yakın haber sitelerinde büyük yankı uyandırdı.



Haberlerde Güven'in dört maçta üç gol attığı hatırlatıldı.



SERGEN YALÇIN ÇOK MEMNUN



Pianete Lecce'de yayınlanan haberde, siyah beyazlı santrforun attığı golün videosuna da yer verildi. Lecce taraftarları da golü sosyal medyadan sıkça paylaştı.



Sitedeki haberde "Güven Yalçın'ı hatırlıyor musunuz? Lecce'de kiralık oynamış, şöhreti kısa sürmüştü. İtalyan futboluna hiç adapte olamamıştı. Voleyle müthiş bir gol attı" ifadeleri yer aldı.



Calcio Lecce internet sitesi ise oyuncunun performansındaki hızlı yükselişe dikkat çekerken "O golü İtalya'da atsaydı kariyeri farklı gelişirdi" yorumunu yaptı.



