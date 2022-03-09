Süper Lig'in kalan 10 haftasında en yüksek puanı toplayarak adını ikinciliğe yazdırmak isteyen Beşiktaş, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Dış transferde Gedson Fernandes'i önümüzdeki sezon için kadrosuna katan siyah-beyazlılar, diğer bölgelere olan arayışlarını da sürdürüyor.



GÜVEN YALÇIN'A YENİ SÖZLEŞME



Beşiktaş yönetimi, bu sezon sözleşmesi sona erecek kiralık oyuncular için de harekete geçti. Özellikle son haftalarda daha fazla forma bulmaya başlayan bulduğu şansları iyi kullanan Güven Yalçın, yeni sözleşme için yönetimin gözüne girdi. Sözleşmesi sona erecek olan Güven Yalçın'la anlaşma zemini arayan siyah-beyazlı yönetim, 23 yaşındaki ismin son haftalarda gösterdiği performans ile ikna oldu. Tarafların kısa süre içerisinde imza atması bekleniyor.





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