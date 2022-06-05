Güven Yalçın için son karar Abdullah Avcı'da

Trabzonspor yönetimi transfer çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da birçok futbolcunun menajeri bordo-mavili kulübün kapısını çalıyor.



Son olarak Beşiktaş ile sözleşme uzatma görüşmesi yapan ancak anlaşma sağlayamayan Güven Yalçın da Trabzonspor'a önerildi. Yönetim ise bu konudaki kararı teknik direktör Abdullah Avcı'ya bıraktı.



Beşiktaş'ta geride kalan sezonda 33 maçta süre alan 23 yaşındaki Güven, 6 gol atıp, 3 asist yaptı.





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