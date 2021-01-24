Güven Yalçın için Fransa'dan transfer teklifi!

Beşiktaş'ta bu sezon fazla forma şansı bulamayan Güven Yalçın'a Fransa'dan 3.5 milyon euroluk bir transfer teklifi geldiği belirtildi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Güven Yalçın için Fransa'dan transfer teklifi!
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24 Ocak 2021 11:24
Beşiktaş'ın genç yeteneği Güven Yalçın, bu sezon hücum hattında Vincent Aboubakar ve Cyle Larin'in yakaladığı uyum sonrasında geri planda kalmıştı.

Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam eden takımda sadece 3'ü ilk 11'de olmak üzere toplamda 13 mücadelede süre alıp 1 gol kaydeden 22 yaşındaki futbolcu için kulübe teklif yağıyor.

U21 Milli Takımımız'ın da formasını giyen Güven için son olarak bir Fransız kulübünün 3.5 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi.

İlk etapta Güven'i kadrosunda tutmayı planlayan yönetim, teklifi yarın maçın ardından değerlendirecek. Öte yandan hem takımda forma şansı bulamaması hem de sezonluk 100 bin Euro kazanması sebebiyle Güven'in, ayrılığa sıcak bakabileceği konuşuluyor. 

 


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