GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

GÜVEN YALÇIN'IN PERFORMANSI

Beşiktaş'taki geleceği merak konusu olan Güven Yalçın, kendisine ait sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Siyah-beyazlılarla sözleşmesi biten Güven Yalçın, "Her zaman gülümse" ifadesini kullandı.Geride bıraktığımız günlerde bir açıklama yapan Güven Yalçın, "Beşiktaş'tan ilk 11'de oynama garantisi istediğim haberleri gerçeği yansıtmıyor. Bunu Ronaldo bile isteyemez. Görüşmeler devam ediyor" demişti.Güven Yalçın'ı Trabzonspor ve Sivasspor'un transfer etmek istediği iddia edilmişti. Geride bıraktığımız sezonda Güven Yalçın, siyah-beyazlı forma altında 33 maçta 6 gol 3 asist kaydetti.