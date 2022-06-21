Güven Yalçın'dan açıklama!

Güven Yalçın'ın Beşiktaş ile sözleşmesi sona erdi. Trabzonspor ve Sivasspor ile transferde anılan futbolcu sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Güven Yalçın'dan açıklama!
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21 Haziran 2022 09:06
Beşiktaş'taki geleceği merak konusu olan Güven Yalçın, kendisine ait sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Siyah-beyazlılarla sözleşmesi biten Güven Yalçın, "Her zaman gülümse" ifadesini kullandı.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Geride bıraktığımız günlerde bir açıklama yapan Güven Yalçın, "Beşiktaş'tan ilk 11'de oynama garantisi istediğim haberleri gerçeği yansıtmıyor. Bunu Ronaldo bile isteyemez. Görüşmeler devam ediyor" demişti.

GÜVEN YALÇIN'IN PERFORMANSI

Güven Yalçın'ı Trabzonspor ve Sivasspor'un transfer etmek istediği iddia edilmişti. Geride bıraktığımız sezonda Güven Yalçın, siyah-beyazlı forma altında 33 maçta 6 gol 3 asist kaydetti.



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