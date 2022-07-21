Güven Yalçın'dan 3 yıllık imza!

Güven Yalçın kariyerine İtalya'da devam edecek. Beşiktaş'tan ayrılan futbolcu transfer için Genoa ile 3 yıllığına anlaştı.

Haber; NTV, Fotoğraf; AA
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Güven Yalçın'dan 3 yıllık imza!
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21 Temmuz 2022 12:45
Beşiktaş ile sözleşme görüşmelerinden sonuç alamayan Güven Yalçın, İtalyan ekibi Genoa ile anlaştı. Futbolcunun sözleşmesiyle ilgili durum da belli oldu.

BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEYECEK

Güven ile 3 yıllık sözleşme imzalamayı planlayan İtalyan ekibi, serbest durumda olan forvet için bonservis bedeli ödemeyecek.

MALİ KONULARDA ANLAŞAMAMIŞTI

Beşiktaş ile sözleşme yenilemek için görüşen Güven, mali konularda anlaşma sağlanamadığı için siyah-beyazlı kulüpten ayrılma kararı almıştı.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI NASILDI?

Beşiktaş'a 2018'de transfer olan Almanya doğumlu oyuncu, siyah-beyazlı forma ile çıktığı 101 maçta 20 gol attı, 7 asist yaptı. 23 yaşındaki futbolcu 2020-21 sezonunda Lecce'de kiralık olarak forma giymişti.



 

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