Güven Yalçın: 'Bizde herkes oynar'

Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Güven Yalçın, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Maçı hak ettiklerini söyleyen Yalçın, "Ben girdiğimde bir adam eksik miydik bilmiyorum ama bir ara iki adam eksildik. Güzel gol attı Ghezzal. Maçı hak ettik. Böyle devam etmek istiyoruz. Bizde her oyuncu oynar. Bütün arkadaşlarım hazır, kim şans bulursa elinden geleni yapacaktır" dedi.





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