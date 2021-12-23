Güven Yalçın: "Bizde herkes oynar"

Beşiktaş'ın forvet oyuncusu Güven Yalçın, Göztepe maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Güven Yalçın: 'Bizde herkes oynar'
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23 Aralık 2021 22:57
Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Güven Yalçın, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı hak ettiklerini söyleyen Yalçın, "Ben girdiğimde bir adam eksik miydik bilmiyorum ama bir ara iki adam eksildik. Güzel gol attı Ghezzal. Maçı hak ettik. Böyle devam etmek istiyoruz. Bizde her oyuncu oynar. Bütün arkadaşlarım hazır, kim şans bulursa elinden geleni yapacaktır" dedi.


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