Gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Güven Yalçın'la görüşmelerini sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, 23 yaşındaki golcüye senelik 10 milyon TL teklif ederken, Güven Yalçın'ın menajerinin istediği rakam ise dudak uçuklattı.



Beşiktaş yönetimi bir yandan yeni sezon takviyeleri için uğraşırken, diğer yandan da takım içinde sözleşmesi bitecek oyuncularla görüşmelerini sürdürüyor. Yönetimin takımda kalmasını istediği isimlerin başında da Güven Yalçın geliyor.



ANLAŞMAYI EURO OLARAK İSTİYOR



Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, sözleşmesini uzatmak istediği 23 yaşındaki genç forvete senelik 10 milyon TL'lik bir teklif sundu. Ancak genç oyuncunun menajeri Ersin Akkan, en azından 1 milyon euro (16.5 milyon TL) olmasında diretiyor, ayrıca anlaşmanın euro olarak yapılmasını şart koşuyor.



Başkan Çebi'nin bu teklife olumlu bakmadığı ifade edilirken; gelecek sezon bir santrfor alacak olan Beşiktaş, Batshuayi'nin sözleşmesini de uygun şartlarda yenilemeyi düşünüyor. Tüm bunlar düşünüldüğünde Güven, Beşiktaş için üçüncü forvet durumunda kalıyor.



Güven Yalçın Beşiktaş formasıyla bugüne kadar 91 resmi karşılaşmada şans buldu. Bu periyotta rakip fileleri 18 kez havalandıran Güven, 7 de asist yaparken; toplamda 25 gole direkt katkı sağladı. Güven, kiralık olarak gittiği Lecce'de 11 maçta oynamış ancak gol ve asist katkısı yapamamıştı.





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