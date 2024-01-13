Güven Yalçın: 'Beşiktaş'taki ilk yılımı unutmayacağım'

Fatih Karagümrük futbolcusu Güven Yalçın, Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Maça kötü başlamadıklarını söyleyen Güven, "Bence çok kötü başlamadık. Maçın çoğunluğunda topla oynadık. Golü yedikten sonra çabuk düştük. Sonra şanssız 2 gol daha yedik. Bence maçın hakkı 3-0 değil. Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz, önümüze bakacağız. Ocak ayını iyi geçirmek istiyoruz" dedi.
Eski takımı Beşiktaş'a karşı oynayan Güven, "Bu sahada oynamak çok güzel. Taraftarlar yine muhteşemdi. Bu sahaya geri dönmek... Beşiktaş'taki ilk yılımı unutmayacağım. Çok teşekkür ediyorum Beşiktaş'a." ifadelerini kullandı.
LEVENT MERCAN
Öte yandan maçın ardından konuşan Levent Mercan, "Bence 3-0'lık bir maç değildi. Art arda yediğimiz goller ile 2-0 geri düştük. Dediğim gibi bence 3-0'lık maç değildi. Önümüzde önemli maçlar var, onlara odaklanacağız." sözlerini sarf etti.
Maça kötü başlamadıklarını söyleyen Güven, "Bence çok kötü başlamadık. Maçın çoğunluğunda topla oynadık. Golü yedikten sonra çabuk düştük. Sonra şanssız 2 gol daha yedik. Bence maçın hakkı 3-0 değil. Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz, önümüze bakacağız. Ocak ayını iyi geçirmek istiyoruz" dedi.
Eski takımı Beşiktaş'a karşı oynayan Güven, "Bu sahada oynamak çok güzel. Taraftarlar yine muhteşemdi. Bu sahaya geri dönmek... Beşiktaş'taki ilk yılımı unutmayacağım. Çok teşekkür ediyorum Beşiktaş'a." ifadelerini kullandı.
LEVENT MERCAN
Öte yandan maçın ardından konuşan Levent Mercan, "Bence 3-0'lık bir maç değildi. Art arda yediğimiz goller ile 2-0 geri düştük. Dediğim gibi bence 3-0'lık maç değildi. Önümüzde önemli maçlar var, onlara odaklanacağız." sözlerini sarf etti.