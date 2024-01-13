Güven Yalçın: "Beşiktaş'taki ilk yılımı unutmayacağım"

Fatih Karagümrük futbolcusu Güven Yalçın, Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Güven Yalçın: 'Beşiktaş'taki ilk yılımı unutmayacağım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Ocak 2024 21:22
Son güncelleme 13 Ocak 2024 21:36
Fatih Karagümrük futbolcusu Güven Yalçın, Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maça kötü başlamadıklarını söyleyen Güven, "Bence çok kötü başlamadık. Maçın çoğunluğunda topla oynadık. Golü yedikten sonra çabuk düştük. Sonra şanssız 2 gol daha yedik. Bence maçın hakkı 3-0 değil. Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz, önümüze bakacağız. Ocak ayını iyi geçirmek istiyoruz" dedi.

Eski takımı Beşiktaş'a karşı oynayan Güven, "Bu sahada oynamak çok güzel. Taraftarlar yine muhteşemdi. Bu sahaya geri dönmek... Beşiktaş'taki ilk yılımı unutmayacağım. Çok teşekkür ediyorum Beşiktaş'a." ifadelerini kullandı.

LEVENT MERCAN

Öte yandan maçın ardından konuşan Levent Mercan, "Bence 3-0'lık bir maç değildi. Art arda yediğimiz goller ile 2-0 geri düştük. Dediğim gibi bence 3-0'lık maç değildi. Önümüzde önemli maçlar var, onlara odaklanacağız." sözlerini sarf etti.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery