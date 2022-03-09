Güven Yalçın: Bana daha çok güvenin

Başakşehir karşılaşmasında takımı adına 1 gol kaydeden Güven Yalçın, daha sonra oyundan alınmıştı. Genç oyuncu maç sonrası Önder Karaveli ile görüşme gerçekleştirdi.



Beşiktaş'ın 2-2 kaldığı Başakşehir karşılaşmasında takımın ilk golünü atan, golü dışında performansı ile de büyük beğeni toplayan Güven Yalçın, 77. dakikada oyundan alınıp yerini Michy Batshuayi'ye bırakmıştı.



KARAVELİ'YE SERZENİŞTE BULUNDU



Güven'in değiştirilmesi sosyal medyada da eleştiri konusu olmuştu. Gelen haberlere göre 23 yaşındaki forvet oyuncusunun da maç sonrası teknik direktör Önder Karaveli'ye serzenişte bulunduğu öğrenildi. Güven'in "İdmanlardaki hırsımı görüyorsunuz. Bugün de elimden geleni yaptım, daha çok süre almak istiyorum. Bana daha çok güvenmenizi istiyorum" dediği bildirildi.



"GOLLERİMLE YARDIMCI OLMAK İSTİYORUM"



Hatta golcü oyuncu maç sonu röportajında da "Sahada savaşıyorum, gollerimle yardımcı olmak istiyorum" diyerek daha çok forma giyme isteğini taraftarlara da gösterdi. Karaveli'nin ise Güven'in bu sözleri üzerine "Formayı adil dağıtmaya çalışıyorum.



Beşiktaş'ın faydasına olacak hiçbir şeyi görmezden gelmem. Sen böyle devam ettikçe zaten daha çok forma giyeceksin" cevabını verdiği kaydedildi.





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