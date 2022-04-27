Güven Yalçın'a teknik ekipten uyarı

Kasımpaşa maçında etkisiz bir görüntü çizen Güven Yalçın, teknik ekip tarafından uyarıldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Güven Yalçın'a teknik ekipten uyarı
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27 Nisan 2022 12:57
Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Güven Yalçın'la kulüp arasında sözleşme yenileme görüşmeleri devam ediyor.

Önceki gün Kasımpaşa karşısına ilk 11'de çıkmasına rağmen hücum hattında varlık gösteremeyen Güven, peş peşe yaptığı top kayıpları sonrasında ikinci yarı öncesinde kenara alındı. Karşılaşma sonunda teknik ekibin ciddi şekilde uyarısını alan Güven, takım çalışmalarında daha iyi hazırlanıp açığını kapatmaya çalışacak.
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