Güven Yalçın'a teknik ekipten uyarı

Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Güven Yalçın'la kulüp arasında sözleşme yenileme görüşmeleri devam ediyor.
Önceki gün Kasımpaşa karşısına ilk 11'de çıkmasına rağmen hücum hattında varlık gösteremeyen Güven, peş peşe yaptığı top kayıpları sonrasında ikinci yarı öncesinde kenara alındı. Karşılaşma sonunda teknik ekibin ciddi şekilde uyarısını alan Güven, takım çalışmalarında daha iyi hazırlanıp açığını kapatmaya çalışacak.
Önceki gün Kasımpaşa karşısına ilk 11'de çıkmasına rağmen hücum hattında varlık gösteremeyen Güven, peş peşe yaptığı top kayıpları sonrasında ikinci yarı öncesinde kenara alındı. Karşılaşma sonunda teknik ekibin ciddi şekilde uyarısını alan Güven, takım çalışmalarında daha iyi hazırlanıp açığını kapatmaya çalışacak.