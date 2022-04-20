Güven Yalçın'a sürpriz talip

Beşiktaş'ta henüz sözleşme görüşmelerinde bir sonuca varılamayan Güven Yalçın'ın birçok Alman kulübünün yanı sıra Trabzonspor'un da gündeminde olduğu öne sürüldü.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Güven Yalçın'a sürpriz talip
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20 Nisan 2022 10:11
Beşiktaş'ın yeni sözleşme görüşmelerinde henüz anlaşmaya varamadığı Güven Yalçın, Almanya'dan gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.

23 yaşındaki golcüyü Bundesliga'dan iki kulübün istediği ek olarak Trabzonspor'un da genç oyuncunun Beşiktaş'taki durumunu yakından takip ettiği ifade edildi. Teknik direktör Valerien Ismael'in ise genç oyuncunun takımda kalmasını istediği belirtildi.
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