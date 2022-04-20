Beşiktaş'ın yeni sözleşme görüşmelerinde henüz anlaşmaya varamadığı Güven Yalçın, Almanya'dan gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.



23 yaşındaki golcüyü Bundesliga'dan iki kulübün istediği ek olarak Trabzonspor'un da genç oyuncunun Beşiktaş'taki durumunu yakından takip ettiği ifade edildi. Teknik direktör Valerien Ismael'in ise genç oyuncunun takımda kalmasını istediği belirtildi.

İLGİLİ VİDEO