Güven Yalçın'a İtalya'dan talip!

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Güven Yalçın'a, İtalya Serie B ekiplerinden Genoa'nın talip olduğu öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Güven Yalçın'a İtalya'dan talip!
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29 Haziran 2022 14:08
Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve henüz yeni sözleşme imzalamayan genç golcü Güven Yalçın için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan basınından Gianluca Di Marzio; İtalya Serie B ekiplerinden Genoa'nın Güven Yalçın ile ilgilendiğini ve genç futbolcunun maliyeti hakkında soruşturma yaptığını yazdı.

Daha önce İtalya'da Lecce forması da giyen Güven Yalçın, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 33 maçta 6 gol 3 asistlik katkı sağlamıştı.
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