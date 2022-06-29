Güven Yalçın'a İtalya'dan talip!

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve henüz yeni sözleşme imzalamayan genç golcü Güven Yalçın için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.



İtalyan basınından Gianluca Di Marzio; İtalya Serie B ekiplerinden Genoa'nın Güven Yalçın ile ilgilendiğini ve genç futbolcunun maliyeti hakkında soruşturma yaptığını yazdı.



Daha önce İtalya'da Lecce forması da giyen Güven Yalçın, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 33 maçta 6 gol 3 asistlik katkı sağlamıştı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ