Süper Lig'e son 32 yılın en kötü başlangıcını yapan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile oyuncular arasındaki uyumsuzluğun bedeli ağır oldu. Terim, ideal kadrosunu bir türlü belirleyemedi.



Lig ve Avrupa'da oynanan 13 maçta 13 farklı takımı sahaya süren İmparator, ilk 11'de toplam 28 isme şans verdi. İmparator'un güvenmediği ve sürekli değiştirdiği oyuncular kafa olarak kendilerini hazırlayamadı ve performansları vasatı aşamadı.



'GÜVENSİZLİK' BU SONUCU DOĞURDU



Birçok futbolcu ocak ayında gönderileceğini düşünüyor.



Muhammed, Diagne, Luyindama ve Babel'in kulüpteki geleceği belirsiz. Taylan ve Emre Kılınç hata yaptıkları anda kulübeye çekileceklerinin farkında.



Florya'daki güvensizlik ortamı sahaya yansıyınca kötü sonuçlar peş peşe gelmeye başladı.



