Guti'nin menajeri sürpriz adresi açıkladı

Son olarak Almeira'yı çalıştıran Guti Hernandez'e Paraguay yolu göründü. Konu hakkında açıklama da geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler
Guti'nin menajeri sürpriz adresi açıkladı
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24 Ekim 2020 17:27
Beşiktaş'ta hem oyuncu hem antrenör olarak görev yapan Real Madrid'in efsane isimlerinden Guti, Paraguay Ligi ekiplerinden Olimpia'nın başına geçmeye hazırlanıyor.

Guti'nin menajeri Ruben Jordan, anlaşmanın artık an meselesi olduğunu ve kısa sürede anlaşabileceklerini belirtti.

Paraguay'da bir radyoya konuşan Ruben Jordan, "Guti, Olimpia'yı çalıştırmak, Güney Amerika'ya gelmek istiyor. Bu durumu Olimpia başkanı ile de konuştuk. Guti için harika bir deneyim olacak" sözlerine yer verdi.

2018-19 sezonunda Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük yapan 43 yaşındaki Guti, son olarak 2019-20 sezonunda İspanyol ekibi Almeria'yı çalıştırmış ve 22 maçta 1.45 puan ortalamsı yakalamıştı



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