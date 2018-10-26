"BEŞİKTAŞ, GUTI'YE ENGEL OLMAYACAK"

Sezon başında Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük görevine getirilen Guti Hernandez, Real Madrid için geri sayımda.Conte'nin yardımcısı olarak Real Madrid'e dönmesi beklenen Guti, bu haftaki kritik Barcelona maçını bekliyor. İspanyol basını, Nou Camp'ta alınacak olası kötü bir sonucun ardından teknik direktör Julen Lopetegui ile yolların ayrılacağını yazıyor.Real Madrid La Liga'daki son 4 maçında sadece 1 puan aldı.İlk olarak Marca, 'Beşiktaş, Guti'ye Real Madrid için engel olmayacak' ifadelerini kullandı. Football Espana sitesi de 'Beşiktaş, Guti'nin Real Madrid'e katılmasına izin verecek' diye yazdı. ESPN'de de Guti için Beşiktaş'tan izin çıkacağı belirtildi.Ayrıca Real Madrid'e yakın taraftar siteleri de Fikret Orman'ın açıklamalarını vererek, iznin başkandan geldiğini duyurdu. Bleacher Report'ta da Guti'ye Real Madrid yolunun açık olduğu vurgulandı.